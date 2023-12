[atelier] Danse afro niveau intermédiaire / avancé La Maison des métallos Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h30 à 17h30

.Tout public. payant

atelier destiné aux danseur·euses intermédiaires et avancé·es toutes disciplines

durée 2h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

donne accès à la conversation le même jour

réservation conseillée

Afrobeat, ndombolo, coupé-décalé, amapiano ou gqom, vous connaissez ? Découvrez les jeux de jambes subtils de l’afro jazzé avec Ted Barro Boumba alias “Barro Dancer”. Et si vous en voulez plus, rendez-vous le 25 janvier pour une fête Sape-toi comme jamais !

Pour les danseuses et

danseurs intermédiaires ou avancé·es de toutes disciplines, venez tester

vos jeux de jambes avec l’un des créateurs du style afro jazzé, Ted Barro Boumba alias “Barro Dancer”, également interprète dans Matière(s) Première(s).

Cet atelier sera aussi l’occasion de vous préparer à briller pour une fête Sape-toi comme jamais ! qui aura lieu le 25 janvier, à l’issue de Matière(s) Première(s).

Les participant·es qui le souhaitent pourront devenir ambassadeur·rices

et ambianceur·euses officiel·les aux côtés de Grâce et Barro lors de

cette soirée festive et ouverte à toutes et à tous !

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/atelier-danse-afro-niveau-avance +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris

