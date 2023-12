[atelier] Danse afro en famille La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [atelier] Danse afro en famille La Maison des métallos Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant atelier destiné aux familles, enfant à partir de 10 ans durée 2h tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) Afrobeat, ndombolo, coupé-décalé, amapiano ou gqom, vous connaissez ? Si ces rythmes vous font vibrer, venez-vous initier aux danses afro avec Grâce Tala ! Et si vous en voulez plus, rendez-vous le 25 janvier pour une fête Sape-toi comme jamais ! Venez découvrir la danse afro en famille avec Grâce Tala, interprète du spectacle Matière(s) Première(s).

Un atelier de 2h de danse festive et ludique autour de pas simples qui

vous permettront de vous amuser en famille ou en soirée, sur les

musiques afro du moment ! Cet atelier sera suivi d’un goûter, à l’issue

duquel celles et ceux qui le souhaitent pourront assister au spectacle Hip-Hop Nakupenda. – autour de l’évènement –

Hip-Hop Nakupenda sam. 13 janv. 2024 à 18h

↘

durée 50min

Après l’atelier, venez assister à Hip-Hop Nakupenda, un solo d’Yves Mwamba, par Anne Nguyen & Yves Mwamba. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/atelier-danse-afro-famille +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/285644-danse-afro-en-famille

©Mathieu_Aucher Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris latitude longitude 48.867741,2.377855

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/