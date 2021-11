Anglars-Juillac Anglars-Juillac Anglars-Juillac, Lot Atelier Danse Africaine Parent/Enfant Anglars-Juillac Anglars-Juillac Catégories d’évènement: Anglars-Juillac

Lot

Atelier Danse Africaine Parent/Enfant Anglars-Juillac, 26 novembre 2021, Anglars-Juillac. Atelier Danse Africaine Parent/Enfant Anglars-Juillac

2021-11-26 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-26 20:30:00 20:30:00

Anglars-Juillac Lot 25€ par binôme. Enfants + de 6 ans. Sur inscription au 05 65 21 42 55 ou vielocale@lebilboquet.org Plus d’informations par mail au : info@lebilboquet.org ou par téléphone au 05 65 21 42 55 L’association Le Bilboquet vous propose un atelier le vendredi 26 novembre à l’espace d’accueil du bilboquet à Anglars-Juillac de 18h30 à 20h30. Cet atelier est dédié à créer un moment de complicité entre parents et enfants. Ce jour il sera consacré à la découverte de la danse africaine. Il sera animé par Koku Améada de l’association » à l’ombre du baobab » +33 5 65 21 42 55 25€ par binôme. Enfants + de 6 ans. Sur inscription au 05 65 21 42 55 ou vielocale@lebilboquet.org Plus d’informations par mail au : info@lebilboquet.org ou par téléphone au 05 65 21 42 55 ©bilboquet

Anglars-Juillac

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Anglars-Juillac, Lot Autres Lieu Anglars-Juillac Adresse Ville Anglars-Juillac lieuville Anglars-Juillac