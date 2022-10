Atelier danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

. payant Tarif en fonction de votre quotient familial.

Être ensemble dans la danse, travailler l’unisson, le chœur et l’improvisation en groupe avec un chorégraphe S’amuser et prendre des risques au sein d’un groupe solidaire et bienveillant.

Porter aussi des initiatives individuelle, développer sa propre danse. Découvrir des fondamentaux de la danse contemporaine, apprendre à composer à partir de nos propres gestes et sensations, puis travailler la relation à soi, à l’espace et aux autres. L’atelier s’adresse à tous les niveaux, des grands débutants à celles et ceux qui s’y connaissent déjà.

Nous allons beaucoup bouger, il faut donc préférer une tenue ample, élastique, chaude et surtout confortable.

Pensez à apporter de l’eau.

Amenez de quoi écrire pour ceux qui auraient envie de prendre des notes, ça risque d’être utile.

La Mgi et le stage de Théâtre physique et danse contemporaine sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Maison du geste et de l'image 42, rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/atelier-theatre-12-15-ans-vacances-d-hiver-2023/ +33142363352 accueil.mgi@mgi-paris.org

