Atelier Dans Polka – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »

Atelier Dans Polka – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde », 12 novembre 2022, . Atelier Dans Polka – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »



2022-11-12 17:00:00 – 2022-11-12 18:30:00 Venez apprendre la danse traditionnelle tchèque : dynamique et joyeuse. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville