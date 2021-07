Roanne Musée Joseph Déchelette Loire, Roanne Atelier – Dans les réserves du musée Joseph Déchelette Musée Joseph Déchelette Roanne Catégories d’évènement: Loire

Profitez d’une occasion unique pour approcher les œuvres au plus près ! Atelier pour les adultes et enfants (à partir de 8 ans)

Gratuit, sur inscription

Venez découvrir les coulisses du musée lors de cet atelier mené par les régisseuses des collections. Au programme : récolement, conditionnement… au coeur des réserves ! Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne Loire

