Atelier dans le cadre de l’exposition « Installations plastiques de Martine Hoyas et Jean-Luc Renaud » Place Sainte-Croix Loudun, mercredi 25 septembre 2024.

L’art de l’installation appliqué aux parchemins et traces de l’histoire.

Atelier céramique à 10h pour les enfants et 20h30 pour les familles le 25/9

Atelier enfants et adultes

Réservation conseillée 5 5 EUR.

Début : 2024-09-25 20:30:00

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

