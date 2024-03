Atelier dans le cadre de la résidence de Bakonet Jackonet La Pouponnière Lille, mercredi 24 avril 2024.

La Pouponnière vous propose un programme d’ateliers dans le cadre de la résidence de l’artiste Bakonet Jackonet à l’occasion des vacances d’avril du 24 au 27 avril.

L’atelier consiste en l’apprentissage des règles fondamentales de la bande dessinée à partir de la construction de personnages et de décors, et la mise en relation de texte et de dessin. L’atelier s’articule en une partie d’apprentissage théorique de 30 min et un exercice d’élaboration d’une planche dessinée sur une feuille de 12 cases.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

