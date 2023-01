ATELIER DANS LA PEAU D’UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR Vendémian, 8 octobre 2022, Vendémian .

ATELIER DANS LA PEAU D’UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Vendémian Hérault

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-08 11:30:00

Vendémian

Hérault

Programme de l’atelier – Dans la peau d’un auteur-illustrateur

1 ATELIER DE PRESENTATION

4 ATELIERS “AUTEUR”

4 ATELIERS “ILLUSTRATEUR”

Les ateliers se dérouleront dans la petite salle face à la mairie de Vendémian et seront animés par Julie BELIN-ROUX, présidente de l’association; directrice des éditions Skizophreniart; autrice et illustratrice du livre jeunesse “Lulu et ses Papounets” et du livre à paraître “Les contes gastrolâtriques”.

PARTICIPATION DEGRESSIVE SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

cremesdavenir@gmail.com +33 6 38 04 19 70

Association crèmesdavenir

Vendémian

