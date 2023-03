Atelier d’anglais Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier d’anglais Mosaïc Espace Coluche, 11 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux . Atelier d’anglais 10 rue du Serre Blanc Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc

2023-04-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-15 13:00:00 13:00:00

Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme EUR 40 60 J’apprends l’Anglais au travers d’activités ludiques. accueil@mosaic26.fr +33 4 75 00 82 30 Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme Lieu Ville Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux /

Atelier d’anglais Mosaïc Espace Coluche 2023-04-11 was last modified: by Atelier d’anglais Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux 11 avril 2023 10 rue du Serre Blanc Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Drôme Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme