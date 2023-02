Atelier d’analyse filmique Café municipal Maison des Associations Coarraze Catégories d’Évènement: Coarraze

Pyrenees-Atlantiques EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay propose atelier d’analyse filmique.

Durant cette séance, Bernard Semerjian abordera la thématique du court-métrage (définition, repère historique, …) puis proposera une analyse filmique autour de Cauchemar Blanc (1991 – 11min), court-métrage de Mathieu Kassovitz, afin d’illustrer les différentes problématiques.

Durée : 1h30 – pour ados et adultes à partir de 14 ans. ©Affiche cauchemar blanc

