Dijon Les Bains du Nord Côte-d'Or, Dijon ATELIER D’ANALYSE D’OEUVRES avec des œuvres d’Erwin Wurm Les Bains du Nord Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

ATELIER D’ANALYSE D’OEUVRES avec des œuvres d’Erwin Wurm Les Bains du Nord, 24 novembre 2021, Dijon. ATELIER D’ANALYSE D’OEUVRES avec des œuvres d’Erwin Wurm

du mercredi 24 novembre au samedi 18 décembre à Les Bains du Nord

[http://www.frac-bourgogne.org](http://www.frac-bourgogne.org)e 2021 Tous les mercredis à 16h et les samedis 14h30 FRAC Bourgogne – Boutique des Bains du Nord Des œuvres de la collection du FRAC Bourgogne d’Erwin Wurm sont installées dans la Boutique des Bains du Nord. Un médiateur propose d’accompagner un petit groupe de participants dans la description et l’analyse de ce qu’ils voient. Comment regarder l’œuvre ? Sur quoi arrêter son regard ? Qu’est-ce que l’artiste a voulu nous transmettre ? Qu’est-ce qui rend cette œuvre particulièrement intéressante ? Dans quel contexte a-t-elle été produite ? Voici quelques-unes des questions qui trouveront un début de réponse à l’occasion de ces ateliers. _________ L’atelier est gratuit et dure 1h // groupe de 8 personnes maximum (à partir de 15 ans) Réservation conseillée au 03 80 67 18 18 et à l’adresse suivante : [communication@frac-bourgogne.org](mailto:communication@frac-bourgogne.org) www.frac-bourgogne.org

gratuit

Un atelier pour analyser des oeuvres de la collection du FRAC Bourgogne. Les Bains du Nord 16 rue Quentin 21000 Dijon France Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T15:30:00;2021-12-01T16:30:00 2021-12-01T17:30:00;2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T15:30:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T17:30:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T15:30:00;2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T17:30:00;2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Les Bains du Nord Adresse 16 rue Quentin 21000 Dijon France Ville Dijon lieuville Les Bains du Nord Dijon