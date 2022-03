Atelier d’aide aux réglages et petites réparations vélo Marché Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Marché Flers-Bourg, le samedi 23 avril à 10:00

Votre vélo n’a pas roulé depuis longtemps et vous ne savez pas comment faire les vérifications de sécurité ? **La ville et l’association Les Jantes du Nord proposent des ateliers pour vous apprendre à réparer votre vélo samedi 23 avril 2022 à 10h sur le marché de Flers-Bourg.** **Gratuit sur inscription.** Inscriptions **via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-d-aide](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-d-aide) **Le saviez-vous ?** L’association Les Jantes du Nord propose également un **atelier de réparation les mardi, mercredi et jeudi de 12h à 14h30 à la Maison du vélo (cité scientifique). Sur réservation.** **Infos :** **Tél. :** 03 59 50 45 32 **Mail :** contact@lesjantesdunord.org

