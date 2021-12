Paris Mairie du 8eme arrondissement Paris Atelier d’aide au dépot de projet dans le 8e ! Mairie du 8eme arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier d’aide au dépot de projet dans le 8e ! Mairie du 8eme arrondissement, 11 janvier 2022, Paris. Atelier d’aide au dépot de projet dans le 8e !

Mairie du 8eme arrondissement, le mardi 11 janvier 2022 à 19:00 Participez à cet atelier d’aide au dépot de projet dans le cadre de l’édition 2022 du Budget Participatif ! Mairie du 8eme arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T19:00:00 2022-01-11T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mairie du 8eme arrondissement Adresse 3 rue de Lisbonne 75008 Ville Paris lieuville Mairie du 8eme arrondissement Paris