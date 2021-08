Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « Sur les traces de ses ancêtres » – Généalogie Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vous souhaitez connaître l’histoire de vos aïeuls et vous ne savez pas comment faire ? Vous êtes bloqué dans vos recherches mais souhaitez poursuivre dans votre enquête familiale ? Pour vous aider, nous vous proposons de vous accompagner dans votre apprentissage de la généalogie. Durant cette séance réservée aux personnes débutantes, vous apprendrez, à travers la généalogie d’un personnage, les étapes essentielles pour commencer vos recherches et vous découvrirez les principales sources généalogiques : registres paroissiaux et d’état civil, listes nominatives de recensement de population. Une 2e séance sera ensuite proposée pour les initiés le jeudi 6 janvier 2022. Animation : Daniel Rigaud, archiviste. Infos pratiques ————— * **Quand ?** Jeudi 9 décembre 2021, 14h-16h. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

