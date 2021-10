Saint-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « Faire l’histoire d’un monument de sa commune » [ST-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

ATELIER D'AIDE À LA RECHERCHE – « Faire l'histoire d'un monument de sa commune » [ST-GAUDENS]
Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, 31 mars 2022, Saint-Gaudens.

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, le jeudi 31 mars 2022 à 17:30

Ils font partie de notre paysage quotidien à tel point que nous n’y prêtons souvent guère attention. Pourtant, les édifices publics de nos communes sont incontournables et bien qu’ils semblent défier le temps sereinement, l’histoire de leur construction est souvent passionnante. Cet atelier vous propose de mener l’enquête dans les différents fonds d’archives pour tout connaître de l’édification de la mairie, de votre ancienne école primaire, de l’église ou encore du lavoir du village ! Animation : Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Jeudi 31 mars, 17h30-19h. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Gratuit. Réservation obligatoire.

Quelle est l’histoire de la halle, de l’église, de l’école de votre village ? Aux Archives, nous conservons les traces de la construction de ces lieux de notre paysage quotidien. Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T17:30:00 2022-03-31T19:00:00

