ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « Faire l’histoire du monument aux morts de sa commune » [MAZÈRES-S/-SALAT] Mairie de Mazères-sur-Salat, 9 novembre 2021, Mazères-sur-Salat.

Les Archives de la Haute-Garonne se délocalisent et viennent à votre rencontre avec cet atelier d’aide à la recherche proposé à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Élément incontournable du paysage d’une commune, le monument aux morts rassemble la population régulièrement lors des hommages nationaux. Mais qui sont ces morts que nous célébrons ? Que pouvons-nous savoir et apprendre de leur vie et de leur parcours ? Cet atelier vous propose donc d’aller plus loin et de partir à la rencontre de ces noms gravés dans la pierre. Animation : Isabelle Sourroubille, Jean-Paul Ferré et Denis Cucurron, en partenariat avec l’Association _Eth Ostau Comengès_. Infos pratiques ————— * **Quand ?** Mardi 9 novembre 2021, 18h-19h30. * **Où ?** Mairie de Mazères-sur-Salat – 1 avenue des Pyrénées – 31260 MAZÈRES-S/-SALAT. * **Comment réserver ?** 05.61.97.48.22. **Plus d’infos :** mairie-mazeres2@wanadoo.fr. **Gratuit. Sur réservation.** _Sous réserve des mesures sanitaires appliquées par la mairie de Mazères-sur-Salat._

Qui a construit le monument aux morts de ma commune ? Quand ? Qui sont les soldats dont on honore la mémoire ? Autant de questions auxquelles les Archives peuvent vous aider à répondre.

