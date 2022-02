ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE – « Faire l’histoire de son moulin » Médiathèque départementale Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Élément familier mais souvent méconnu de nos campagnes, le moulin s’inscrit dans une permanence. Quelles archives peuvent aider à écrire l’histoire de ce patrimoine bâti ? En partenariat avec l’association « Les Amis du Ger et du Job ». **Ouverture des réservations :** Mercredi 1er juin 2022. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Mardi 5 juillet, 14h-16h. **Pour qui ?** Adultes. **Où ?** Médiathèque départementale – 689 chemin de la Graouade – 31800 Saint-Gaudens. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Pour finir la saison culturelle 2021-2022, l’antenne des Archives en Comminges vous propose un nouvel atelier d’aide à la recherche et vous coache pour écrire l’histoire de votre moulin ! Médiathèque départementale 31800 Saint-Gaudens. Saint-Gaudens Haute-Garonne

