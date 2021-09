Saint-Ouen-sur-Seine Evénement en ligne Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Atelier d’accompagnement à la demande de subvention – Appel à projets Initiative pour l’emploi des jeunes Evénement en ligne Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Dans la perspective de la clôture de l’appel à projets FSE relatif à l’intiative pour l’emploi des jeunes en Seine-Saint-Denis, lancé en juin, la Région organise un atelier visant à accompagner les structures candidates dans le dépôt de leur demande de subvention. COMMENT S’INSCRIRE ? ——————– Les ateliers se dérouleront via la plateforme Teams, accessible depuis n’importe quel navigateur. La participation est libre, sur inscription jusqu’à la veille de l’atelier concerné. Pour vous inscrire, vous pouvez écrire à [[contact-FEDER-FSE@iledefrance.fr](mailto:contact-FEDER-FSE@iledefrance.fr)](mailto:contact-FEDER-FSE@iledefrance.fr).

