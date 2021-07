ATELIER D EVEIL MUSICAL Ganges, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ganges.

ATELIER D EVEIL MUSICAL 2021-07-03 13:00:00 13:00:00 – 2021-07-03 14:15:00 14:15:00

Ganges Hérault

EUR 1 La Bougeotte vous convie à un atelier d’éveil musical, où parents et enfants sont les bienvenus. Vous pourrez ainsi découvrir différents instruments de musique, manipuler des objets sonores et chanter. Un échange convivial et ludique pour tous les curieux ! Limité à 15 places.

Atelier d’éveil musical parents/enfants organisé par La Bougeotte. Limité à 15 places.

La Bougeotte vous convie à un atelier d’éveil musical, où parents et enfants sont les bienvenus. Vous pourrez ainsi découvrir différents instruments de musique, manipuler des objets sonores et chanter. Un échange convivial et ludique pour tous les curieux ! Limité à 15 places.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par