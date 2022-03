Atelier d’ Ecriture Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac Lot Atelier d’ écriture pour jouer avec les mots. Animé par Bérénice.

Public : Adulte, sur réservation. +33 5 65 32 67 92 ©Atelier écriture

