Pornic Pornic ATELIER D’ ECRITURE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

ATELIER D’ ECRITURE Pornic, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Pornic. ATELIER D’ ECRITURE 2021-07-26 – 2021-07-30

Pornic Loire-Atlantique Pour ouvrir grand la fenêtre sur l’imaginaire, mettre en forme ses idées, jouer avec les mots, les sonorités, le rythme des phrases … Animé par Catherine Baldisserri, auteure de romans, l’atelier d’écriture se tiendra dans le jardin enchanteur du Château de Pornic. Atelier d’écriture, tout public. Atelier d’écriture, tout public. Pour ouvrir grand la fenêtre sur l’imaginaire, mettre en forme ses idées, jouer avec les mots, les sonorités, le rythme des phrases … Animé par Catherine Baldisserri, auteure de romans, l’atelier d’écriture se tiendra dans le jardin enchanteur du Château de Pornic.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornic Adresse Ville Pornic