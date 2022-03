ATELIER D’ ECRITURE : LES MOTS DU LAB Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Ganges EUR 0 Un atelier d’écriture “Les mots du Lab” vous est proposé par Elisabeth Fauquet Finkelstein, à la salle Yvon Delmas de la Médiathèque Lucie Aubrac. Participation libre. Thématique : les Jeux de mots et d’écriture. Pas besoin de savoir écrire.

Ouvert aux adultes, atelier programmé tous les 15 jours.

