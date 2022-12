ATELIER D COMME DRAGON Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

ATELIER D COMME DRAGON Béziers, 25 janvier 2023, Béziers . ATELIER D COMME DRAGON Musée Fayet – 9 Rue du Capus Béziers Hérault

2023-01-25 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-25 Béziers

Hérault Mylène vous propose un atelier de techniques mixtes.

Écailles, ailes et souffle de feu…rêvons avec les dragons!

Dès 7 ans.

+33 4 67 36 81 60

