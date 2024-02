Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues, samedi 17 février 2024.

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues Eure

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…

Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…

Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche

Tout public

Renseignements et inscription 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Les samedis 3, 10,17 et 24 février.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie

