Sarthe Atelier d’auto-réparation vélo Atelier Cyclamaine Le Mans, 20 octobre 2023, Le Mans. Atelier d’auto-réparation vélo 20 et 21 octobre Atelier Cyclamaine Entretenir et réparer son vélo soi-même, cela s’apprend ! Dans notre atelier, tous les outils nécessaires sont à la disposition, ainsi que des pièces d’occasion à faible coûts. Ceux et celles qui savent comment faire aident les autres. Atelier Cyclamaine 47 rue des Acacias 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

