2023-03-02 10:00:00 – 2023-03-02 12:00:00

Lot-et-Garonne 4.4 4.4 EUR Atelier Cyberbase Adulte – Débuter en informatique – à la Médiathèque.

Découvrir le web et internet : connaitre les bases de la navigation, savoir-faire une recherche, surfer en toute sécurité .

Inscription obligatoire à la Cyber-base au 05 53 20 94 95.

Découvrir le web et internet : connaitre les bases de la navigation, savoir-faire une recherche, surfer en toute sécurité .

