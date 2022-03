Atelier: “Cyber Sécurité, être rassuré” Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez Saint-Christo-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Atelier: "Cyber Sécurité, être rassuré"

Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez, 1 avril 2022

Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez, le vendredi 1 avril à 10:00

**Point de mediation numérique à St Christo-en-jarez** Atelier inédit! Parce que le besoin d’être rassuré se fait sentir, un temps collectif est prévu le VENDREDI 01 AVRIL (oui oui je l’ai fait exprès! ^^) pour parler de sécurité sur internet, mails hasardeux ou escroqueries ….On balayera tout cela ensemble! Ne le dites pas trop autour de vous, c’est un secret… Non, c’est une bllllagguuee!!! 6 PLACES DISPONIBLES, gratuit et sur inscriptions (10h/12h) pour parler de sécurité sur internet, mails hasardeux ou escroqueries …. Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez 4 Rue de la mairie 42320 Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez Loire

