Atelier cyanotypes pour enfants Brélès Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Catégories d’Évènement: Brélès

Finistère

Atelier cyanotypes pour enfants Brélès, 16 février 2023, Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès. Atelier cyanotypes pour enfants Brélès Finistère

2023-02-16 10:00:00 – 2023-02-16 12:00:00 Brélès

Finistère Brélès Présentation de la technique et réalisation de deux cyanotypes à partir de végétaux et objets divers.

A partir de 6 ans.

4 places disponibles.

30 euros melaniecolin.photographie@gmail.com +33 6 65 55 19 24 http://www.melaniecolin.com/ Brélès

dernière mise à jour : 2023-01-12 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’Évènement: Brélès, Finistère Autres Lieu Brélès Adresse Brélès Finistère OT IROISE BRETAGNE Ville Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès lieuville Brélès Departement Finistère

Brélès Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breles-ot-iroise-bretagne-breles/

Atelier cyanotypes pour enfants Brélès 2023-02-16 was last modified: by Atelier cyanotypes pour enfants Brélès Brélès 16 février 2023 Brélès Brélès, Finistère finistère OT IROISE BRETAGNE

Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Finistère