de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 70 ans. gratuit sous condition réservation auprès des bibliothécaires mercredi 20 septembre 15h-17h salle polyvalente Dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la disparition de la comédienne Sarah Bernhardt, les bibliothèques Edmond Rostand et Batignolles vous invitent à un atelier d’impression de cyanotypes de Sarah Bernhardt. Le cyanotype est une technique de photo ferrique : au contact de la lumière, le papier, préalablement enduit d’un produit chimique spécial, réagit et prend une couleur Bleu de Prusse. Chaque participant repartira avec les 2 tirages cyanotypes qu’il aura réalisés. A partir de 10 ans. Limité à 8 participants Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691830 dac-bibliotheque.batignolles@paris.fr

