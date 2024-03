ATELIER CYANOTYPE Remise à Patache Préfailles, vendredi 26 avril 2024.

Vous aimez le bleu et la nature ? Testez le cyanotype !

Évadez-vous le temps d’un moment dans un univers rempli de magie et de beauté pour les yeux. Un arc-en-ciel de bleu s’offre à vous turquoise, azur, roi, ciel, marine…

Adeline de Bleus Joie faisant partie du collectif artistique de la Vague-Éco-Créative vous invite à découvrir un monde où le bleu est omniprésent. À travers cette technique centenaire d’impression monochrome, elle vous donnera toutes les astuces et les bons conseils pour réussir votre chef d’œuvre haut en couleur !

Au programme

sélection des supports végétaux

disposition

exposition aux rayons UV

rinçage

séchage

Une activité originale, ancienne et accessible pour petits et grands.

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Bon à savoir

N’oubliez pas d’apporter vos végétaux et/ou petits objets et repartez avec vos images.

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Avec cet atelier cyanotype, découvrez le monde végétale de la photo et voyez la vie en bleu !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles ainsi que les rendez-vous créatifs et Do it Yourself. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 11:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

