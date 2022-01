ATELIER CYANOTYPE Paulx Paulx Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Paulx

ATELIER CYANOTYPE Paulx, 8 février 2022, Paulx. ATELIER CYANOTYPE ECOLE PUBLIQUE DE PAULX Chemin des Prés Verts Paulx

2022-02-08 13:30:00 – 2022-02-08 18:00:00 ECOLE PUBLIQUE DE PAULX Chemin des Prés Verts

Paulx Loire-Atlantique Fondatrice de l’atelier « La Vilaine est Jolie », nommé en référence à un texte de Victor Hugo, Séverine Coquelin a plusieurs cordes à son arc.

Graphiste, elle exerce également comme scénographe quand elle n’expose pas ses créations d’artiste plasticienne.

Créatrice de l’affiche du spectacle Le Cabaret des Métamorphoses, elle sera présente pour deux ateliers proposés avec les bibliothèques de Paulx et Saint-Etienne-de-Mer-Morte. A Paulx, elle proposera l’atelier Cyanotype. Celui-ci se déroule en 2 temps : les enfants commencent par collecter des éléments naturels puis, en intérieur, jouent les apprentis chimistes avec une ancienne technique photographique idéale pour créer des herbiers d’un bleu profond. Fondatrice de l’atelier « La Vilaine est Jolie », nommé en référence à un texte de Victor Hugo, Séverine Coquelin a plusieurs cordes à son arc.

Graphiste, elle exerce également comme scénographe quand elle n’expose pas ses créations d’artiste plasticienne.

Créatrice de l’affiche du spectacle Le Cabaret des Métamorphoses, elle sera présente pour deux ateliers proposés avec les bibliothèques de Paulx et Saint-Etienne-de-Mer-Morte. A Paulx, elle proposera l’atelier Cyanotype. Celui-ci se déroule en 2 temps : les enfants commencent par collecter des éléments naturels puis, en intérieur, jouent les apprentis chimistes avec une ancienne technique photographique idéale pour créer des herbiers d’un bleu profond. ECOLE PUBLIQUE DE PAULX Chemin des Prés Verts Paulx

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Paulx Autres Lieu Paulx Adresse ECOLE PUBLIQUE DE PAULX Chemin des Prés Verts Ville Paulx lieuville ECOLE PUBLIQUE DE PAULX Chemin des Prés Verts Paulx

Paulx Paulx https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paulx/