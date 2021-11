Atelier cyanotype Médiathèque centre-ville, 29 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Atelier cyanotype

Médiathèque centre-ville, le samedi 29 janvier 2022 à 16:00

Laissez libre cours à votre imagination et venez expérimenter une technique de développement photo datant de 1842, le cyanotype ! Cet atelier sera l’occasion de découvrir la technique de cyatotype à la manière d’Anna Atkins, une botaniste et photographe anglaise. Simple et ludique, ce procédé vous permettra de jouer avec les matières et les formes, de créer des images toutes en nuance de bleu, pleines de poésie. Dès 6 ans Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Sur inscriptions au 01 41 23 80 65

Atelier créatif

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-01-29T16:00:00 2022-01-29T18:00:00