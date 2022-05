Atelier cyanotype Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Le cyanotype est un procédé photographique inventé en 1842 par John herschel. Il s’agit d’un tirage photographique réalisé sur une simple feuille de papier imbibée d’une solution. Il s’agit dans un premier temps d’aller cueillir des feuilles, fleurs, tiges, pommes de pin, etc. Les enfants sont invités à observer les formes et matières. Ils imaginent les silhouettes des différents éléments collectés. Ils disposent ensuite les éléments sur les feuilles que j’aurai apportées. Ils réfléchissent à la composition. Les feuilles sont ensuite exposées à la lumière puis rincées à l’eau. Après le séchage, les cyanotypes sont prêts.

Sur inscription. Nombre de places limitées.

Venez réaliser avec l’illustratrice Faustine Brunet, un cyanotype à l’aide de plantes que vous aurez ramassées. Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand Bourg-en-Bresse Ain

