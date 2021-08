Le Grand-Village-Plage Maison éco-paysanne Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Atelier cyanotype Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Atelier cyanotype Maison éco-paysanne, 19 septembre 2021, Le Grand-Village-Plage. Atelier cyanotype

Maison éco-paysanne, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Dans les jardin bucolique de la Maison éco-paysanne, découvrez la technique du cyanotype et réalisez votre impression végétale grâce au soleil ! Mais qu’est-ce donc le cyanotype? Il s’agit d’un procédé photographique négatif monochrome, inventé au milieu du XIXe siècle.

Gratuit. Tout public, adultes et enfants.

Dans les jardin bucolique de la Maison éco-paysanne, découvrez la technique du cyanotype et réalisez votre impression végétale grâce au soleil ! Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu Maison éco-paysanne Adresse 7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage lieuville Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage