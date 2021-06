Dinan Dinan 22100, Dinan Atelier Cyanotype : imprimer la lumière des plantes Dinan Dinan Catégories d’évènement: 22100

Dinan

Atelier Cyanotype : imprimer la lumière des plantes Dinan, 19 juin 2021-19 juin 2021, Dinan. Atelier Cyanotype : imprimer la lumière des plantes 2021-06-19 – 2021-06-19 Place d’Abstatt Abbaye de Léhon

Dinan 22100 Dinan Le cyanotype est un procédé photographique négatif et monochrome ancien. Dans cet atelier, Haruyo Morita accompagne les participants dans la réalisation de deux compositions personnalisées imprimées à partir des plantes de leur choix, et retravaillées avec différents matériaux colorants naturels. Samedis 19 juin+ 26 juin / 14h-15h30

Intervenant : Haruyo Morita

Tout public, à partir de 12 ans

Sur inscription / Nombre de places : 10 personnes

Participation : 20 € / Matériel fourni

Durée : 1h30 Sur inscription uniquement par envoi de courrier électronique à:

