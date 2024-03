Atelier cyanotype Bibliothèque François Villon Paris, mercredi 29 mai 2024.

Le mercredi 29 mai 2024

de 15h00 à 17h00

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Reproduction et impression de motifs, fleurs, plumes… pour des marque-pages personnalisés.

Vos productions originales seront sublimées par cette technique simple et délicate.

Tout public à partir de 8 ans.

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif grâce auquel on obtient un tirage bleu cyan . Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel.

Les participants pourront créer leurs marque-pages à partir d’objets fournis ou qu’ils apporteront.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

bibliothèque François Villon atelier cyanotype