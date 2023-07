Atelier Cyanotype / Bibliothèque Claire Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Atelier Cyanotype / Bibliothèque Claire Bretécher nos collègues bibliothécaires d’Edmond Rostand viennent vous faire découvrir un procédé photographique original et sensible : le cyanotype. Le cyanotype, inventé en 1842, est l’un des tout premiers

procédés de tirage photographique. Il a la grande particularité de produire des

images au bleu caractéristique, sans encre ni électricité, mais uniquement

grâce aux UV du soleil. Essayez-vous à cette technique à la fois simple

grâce aux UV du soleil. Essayez-vous à cette technique à la fois simple

et belle et créez vos compositions! Sur réservation (il vous sera demandé de fournir une photo avant l'atelier)

Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry)
11 rue de Lancry 75010 Paris

