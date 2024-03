Atelier cyanotype Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson, dimanche 2 juin 2024.

Atelier cyanotype Cet atelier invite les participants à expérimenter cette technique photographique monochrome aux résultats étonnants. Ce procédé inventé au XIXe siècle a été mis au point en 1842 par la botaniste Ann… Dimanche 2 juin, 10h00 Ancienne abbaye des prémontrés 20€

Cet atelier invite les participants à expérimenter cette technique photographique monochrome aux résultats étonnants. Ce procédé inventé au XIXe siècle a été mis au point en 1842 par la botaniste Anna Atkins. Les participants seront invités à observer les végétaux disponibles dans les jardins de l’Abbaye et à en sélectionner quelques uns. Ils créeront une composition avec de l’eau, du soleil et une solution photosensible à base de sels ferriques et obtiendront un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.

Vous pourrez effectuer une visite libre du monument historique, de ses jardins et parcourir l’exposition en cours « Instruments de musique, de la tradition à l’insolite ».

Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://abbaye-premontres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-premontres.com/evenements/rendez-vous-aux-jardins-2024/ »}] L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIème siècle, est considérée comme le plus bel exemple d’architecture monastique de Lorraine. Elle offre un dépaysement total en plein centre ville avec un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses murs un centre culturel et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité. Au carrefour des autoroutes A31 et A4 et à 15 mn de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.

Natasha Miclot