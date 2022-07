ATELIER CYANOTYPE

2022-08-05 – 2022-08-05 Tout public, matériel fourni.

Ambiance détendue et chaleureuse assurée, animé par Adeline.

20€ l’atelier et 5€ d’adhésion à l’association. Minimum 4 participants. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. L’association La Vague Éco-Créative vous propose un atelier cyanotype. Découverte du cyanotype, procédé photographique ancien. Apportez des végétaux ou petits objets et repartez avec vos images ! vague.eco.creative@gmail.com Tout public, matériel fourni.

20€ l'atelier et 5€ d'adhésion à l'association. Minimum 4 participants. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone.

