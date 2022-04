Atelier CV européen Bureau Information Jeunesse Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Bureau Information Jeunesse, le mercredi 20 avril à 15:30

Profitez de cet atelier pour réfléchir et préparer à votre départ à l’étranger. **Inscrivez-vous pour participer à [bij@mairie-marmande.fr](mailto:bij@mairie-marmande.fr)**

Gratuit, sur inscription

Atelier gratuit à destination des jeunes pour partir en mobilité grâce à son CV européen (stages, volontariats, jobs, études, au pair, etc.) Bureau Information Jeunesse 3 rue de l’observance 47200 Marmande Lot-et-Garonne

2022-04-20T15:30:00 2022-04-20T17:30:00

