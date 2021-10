Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly île de France, Paris ATELIER CV Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 25 octobre 2021

de 18h à 20h

gratuit

Pour les ado & étudiants – Apprends à rédiger ton CV de manière ludique Réalisation de CV avec Canva, le 25 octobre, de 18h à 20h, gratuit. L’objectif est d’acquérir les outils essentiels de la création de CV, via des ateliers ludiques et collectifs. A la fin de la séance, tu repars avec ton CV idéal pour trouver le job ou stage de tes rêves. Inscription gratuite, pour les ado & étudiants (16 à 25 ans). Inscription via téléphone au 09/84/34/76/08 ou mail reuilly@claje.asso.fr Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

