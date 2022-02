Atelier « Customisation d’objets au posca » avec Marvin CHAO Reims, 27 février 2022, Reims.

Atelier « Customisation d’objets au posca » avec Marvin CHAO Studio Pastel 6 Rue de l’Écu Reims

2022-02-27 – 2022-02-27 Studio Pastel 6 Rue de l’Écu

Reims Marne

Marvin CHAO propose aux jeunes comme aux adultes de customiser des objets au Posca. Il s’agit de marqueurs peinture pour habiller soit du petit mobilier (ou une toile) soit des petites chaises que l’artiste apportera. Il sera présent pour vous donner des conseils tout au long de l’atelier.

Matériel à apporter:

Du petit mobilier, vous avez une chaise, un petit pot… que vous souhaitez customiser ? C’est parfait, n’hésitez pas à venir avec. Vous préférez dessiner sur un support classique comme une toile ? Pas de soucis.

Vous ne savez pas quoi prendre ? L’artiste peut venir avec des petites chaises que vous pourrez ramener chez vous.

Un mot sur l’artiste :

Artiste autodidacte rémois et co-fondateur du fanzine « Le Rince Doigts (2010) ». Marvin s’est d’abord fait connaitre par ses dessins satiriques et humoristiques avant de s’orienter vers un style plus graphique.

Un univers composé d’un méli-mélo de formes souvent riche en couleurs, avec des personnages et des objets divers et variés qui se mélangent et constituent un tout.

compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 http://www.compagniepastel.fr/

