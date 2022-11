Atelier cupcake de Noël au FunWay Vonges Vonges Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vonges

Atelier cupcake de Noël au FunWay Vonges, 7 décembre 2022, Vonges. Atelier cupcake de Noël au FunWay

2 Route de Dijon Restaurant le Fun Way Vonges Côte-d’Or Restaurant le Fun Way 2 Route de Dijon

2022-12-07 – 2022-12-07

Restaurant le Fun Way 2 Route de Dijon

Vonges

Côte-d’Or Vonges EUR 6 6 Le mercredi 7 décembre, le restaurant Le Funway vous propose un moment familiale pour les fêtes de fin d’année : création de cupcake de Noël ! Après-midi gourmande en perspective. À partir de 4 ans. Présence obligatoire d’un adulte. +33 3 80 36 19 52 Restaurant le Fun Way 2 Route de Dijon Vonges

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Vonges Autres Lieu Vonges Adresse Vonges Côte-d'Or Restaurant le Fun Way 2 Route de Dijon Ville Vonges lieuville Restaurant le Fun Way 2 Route de Dijon Vonges Departement Côte-d'Or

Vonges Vonges Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vonges/

Atelier cupcake de Noël au FunWay Vonges 2022-12-07 was last modified: by Atelier cupcake de Noël au FunWay Vonges Vonges 7 décembre 2022 2 Route de Dijon Restaurant le Fun Way Vonges Côte-d'Or Cte-d'Or Vonges

Vonges Côte-d'Or