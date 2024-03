Atelier Cultures ChapitÔ, le Ô lieu Bègles, dimanche 10 mars 2024.

Atelier Cultures Singa Bordeaux célèbre ses 2 ans autour d’un atelier de danses traditionnelles et d’un cercle de femme qui abordera des thématiques universelles Dimanche 10 mars, 14h00 ChapitÔ, le Ô lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00

ChapitÔ, le Ô lieu 19 avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ Chapitô est un espace dédié à la culture et au partage, ouvert à tous, situé en plein cœur du quartier Terres Neuves de Bègles. Ce lieu atypique invite chacun au gré de ses envies à prendre un café, manger, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer ses compétences et faire des rencontres. Le lieu accueille une programmation artistique et culturelle variée ainsi qu’une compagnie de cirque en résidence.

ateliers culture