Atelier culturel au musée du Louvre Musée du Louvre, 23 mars 2022, .

Atelier culturel au musée du Louvre

Musée du Louvre, le mercredi 23 mars à 09:30

Une classe de CE2 de l’école des Amandiers aura la chance de découvrir le musée du Louvre à l’occasion d’une visite organisée par Cécile Lévêque, coordinatrice pédagogique chez Par le Monde. L’objectif est de donner le goût des musées aux écoliers, dont la majorité n’y est jamais allée… quoi de mieux que de commencer par le deuxième plus grand musée du monde? Dans le cadre de la visite, les élèves seront invités à réaliser un reportage vidéo, en incarnant des journalistes. Un second atelier axé sur l’éducation aux médias et à l’information viendra compléter cette expérience en sensibilisant les élèves sur les différents usages possibles d’une même image, notamment à des fins de fake news. Un petit mot sur notre association L’objectif de Par Le Monde est de tisser des liens culturels entre écoliers du monde. ? Agréée par le Ministère de l’Education Nationale, soutenue par le Ministère de la Culture et l’AFD, l’association anime des programmes de correspondances numériques entre écoliers. Ces parcours numériques permettent aux élèves de s’ouvrir au monde et à sa diversité culturelle. L’atelier au musée s’inscrit dans le programme phare de Par le Monde, nommé “1 Village”. Il s’agit d’un programme éducatif numérique destiné aux 7 – 11 ans dans le cadre duquel les enfants partagent les spécificités culturelles de leur pays et inventent ensemble un village idéal commun. Curieux d’en savoir plus sur 1Village et pourquoi pas, de rejoindre l’aventure ? ? Rendez-vous sur le site dédié : [https://prof.parlemonde.org/1village/](https://prof.parlemonde.org/1village/)

entrée non libre

Atelier culturel au musée du Louvre dans le cadre d’un programme éducatif de sensibilisation au vivre-ensemble, à destination d’écoliers âgés de 7 à 11 ans.

Musée du Louvre rue de rivoli Quartier Saint-Merri Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T12:30:00