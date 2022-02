#Atelier Culture : « Savoir parler de soi » – 1ère séance Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 15 mars 2022, Orsay.

Bibliothèque Universitaire d’Orsay, le mardi 15 mars à 18:00

[+ d’informations et inscriptions](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/arts-visuels-et-numeriques/initiation-la-photographie-1) 2 sessions, de 18h à 20h : * les mardis 15/03, 22/03 et 29/03 * ou les jeudis 7/04, 14/04 et 21/04 Cette préparation abordera très concrètement : la confiance en soi grâce à la prise de conscience de ses expériences de vie, la force des regards pour convaincre, la maîtrise de ses émotions, la précision du langage corporel, l’ouverture du livre de sa vie pour une argumentation précise et concrète, la gestion du stress et la respiration… Tout cela vous permettra d’être plus performant lors de vos prises de parole en public, des présentations de vos mémoires, thèses, recherches…et entretiens professionnels pour une embauche, un stage ou une formation.

Lors de cet atelier, apprenez à séduire vos interlocuteurs en exprimant avec clarté vos compétences, envies, passions, savoir-faire et projets de façon positive.

Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay Corbeville Essonne



