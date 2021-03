#Atelier culture : prise de notes dessinée En ligne / online, 6 avril 2021-6 avril 2021, Paris.

du mardi 6 avril au mardi 13 avril à En ligne / online

Ne dit-on pas qu’une image vaut mieux qu’un long discours ? Les croquis et autres dessins ne sont pas réservés qu’aux illustrateurs. Avec des exemples, conseils et exercices pratiques, initiez-vous à la prise de notes synthétique et dessinée pour transcrire visuellement vos idées et ainsi mieux les transmettre aux autres. Au long de ces 2 ateliers, vous découvrirez les atouts du sketchnoting (clarifier et synthétiser un contenu, capter l’attention, garder une trace…) et développerez les compétences essentielles à sa pratique.

gratuit sur inscription

En ligne / online Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T18:00:00 2021-04-06T20:00:00;2021-04-13T18:00:00 2021-04-13T20:30:00