Atelier culture : Murder party « Meurtre au manoir fontaine  »

En ligne / online, le samedi 10 avril à 17:00

1920. Jacques Fontaine, riche magnat de l’industrie de la fonte, a été retrouvé mort dans son manoir Que s’est-il passé ? Comment a-t-il été tué, et pourquoi ?

Mais surtout : qui a fait le coup ? Son arrogante héritière ? Son morose meilleur ami ? Son mystérieux intendant ? Sa froide avocate ? Incarnez des détectives, dévoilez le mystère derrière le terrible destin de Jacques Fontaine, et trouvez le coupable… le tout depuis chez vous !

gratuit sur inscription

Participez à une enquête à distance et en équipe, via Discord ! En ligne / online En ligne / online Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T17:00:00 2021-04-10T19:30:00

