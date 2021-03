Poucharramet Maison de la terre Haute-Garonne, Poucharramet Atelier « Culture & égalité des genres » Maison de la terre Poucharramet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITEES -> La Communauté créative MA Sphère et la Maison de la Terre vous invitent à l’atelier “Culture & égalité des genres” le vendredi 19 mars de 14h à 17h à la Maison de la Terre. Malgré son image progressiste et engagée, le secteur culturel est vecteur de grandes inégalités de genre. Outre les inégalités de salaires (21%), cela se traduit notamment par une très faible proportion de femmes parmi les programmations artistiques (20%) et au sein des équipes de direction. A notre échelle, comment peut-on faire bouger les lignes ? Cet atelier participatif dressera un état des lieux partagé des inégalités de genre dans le secteur culturel, et proposera des pistes d’actions concrètes. Il s’agira ainsi, pour les participant‧e‧s, de questionner ses propres représentations et pratiques. Pré-requis : être impliqué‧e dans au moins un projet culturel

Atelier animé par Alice Nieto-Mazet, formatrice à La Petite.

La Petite est une association toulousaine qui promeut l’égalité des genres dans les industries culturelles à travers des formations et accompagnements, des événements festifs et le média Girls Don’t Cry. INSCRIPTION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITEES -> [contact@lamaisondelaterre.fr](mailto:contact@lamaisondelaterre.fr)

